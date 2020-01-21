Ингеборга Дапкунайте креативно отметила свой 57-й день рождения. Актриса исполнила песню, забравшись с ногами на стол.

Видео с шалостью артистки появилось на странице в Instagram режиссера и продюсера Андрея Фомина. В кадре Ингеборга стоит босиком посреди длинного банкетного стола, уставленного посудой, в свободной белой рубашке и черных брюках. При этом Дапкунайте громко распевает песню.

Закончив номер, артистка спустилась было с импровизированной сцены, однако была вынуждена вернуться — зрители попросили уточнить, о чем была исполненная композиция.

«Это песня о том, что падали листья на землю!» — смеясь, заявила Ингеборга.

Судя по реакции гостей праздника, выступление именинницы пришлось им по душе — присутствующие разразились громкими аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова в день рождения объявила о грядущей свадьбе.