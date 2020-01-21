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  4. Александра Емельяненко арестовали на семь суток в Анапе

Александра Емельяненко арестовали на семь суток в Анапе

, 20:52 | Нюра Незванова 122

Бойца ММА доставили в полицию за нарушение общественного порядка.

Фото: ВКонтакте @alexemelyanenko

Бойца ММА Александра Емельяненко арестовали на семь суток в Анапе за мелкое хулиганство. Как стало известно 5-tv, ru, задержанию предшествовал инцидент на одной из баз, где находился спортсмен.

Здесь Емельяненко готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

Суд постановил дать спортсмену семь суток административного ареста.

Александр Емельяненко является бойцом смешанных единоборств, многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, мастером спорта России по дзюдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой.

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