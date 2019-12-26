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  4. «Готовь перчатки, Рамзан!»: Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

«Готовь перчатки, Рамзан!»: Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

, 19:54 | Карина Бернтгольц Видео 103

Видеообращение к своему противнику спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Александр Емельяненко, Instagram@alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил Рамзану Кадырову, который предложил ему встретиться на ринге. В видеообращении на своей странице в Instagram спортсмен отметил, что принимает вызов главы Чеченской республики и готов провести поединок.

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, и место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт здоровый образ жизни», — обратился к своему оппоненту Емельяненко.

Ранее глава Чечни решил вызвать бойца на поединок, однако не решил по какому виду спорта — боксу или ММА.

Александр Емельяненко несколько месяцев назад провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса, в котором одержал оглушительную победу. Он отправил стронгмена в нокаут в первом раунде. Потерпевший поражение Кокляев после этого предложил Емельяненко провести бой по правилам смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

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