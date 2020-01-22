Китай предпринял меры по предотвращению появления пневмонии нового типа в России

Российские ученые начали работу по созданию вакцины против смертоносного китайского коронавируса. С учетом испытаний это займет полгода. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве.

Помощь в получении необходимых биоматериалов оказывают специалисты из КНР. Разработка вакцины, по словам наших ученых, одна из приоритетных задач, ведь поведение вируса непредсказуемо. Ситуацию сегодня обсудят на экстренном совещании Всемирной организации здравоохранения. Там решат, насколько сильна вероятность масштабной эпидемии и нужно ли вводить режим чрезвычайного положения.

На данный момент число инфицированных по всему миру — более 300 человек, шестеро умерли. Коронавирус уже проник в Таиланд, Японию, Южную Корею и США. Напомню, очагом болезни стал китайский город Ухань. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в этот регион и посоветовал не посещать рынки и зоопарки.