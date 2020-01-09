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Неизвестная ранее пневмония распространилась в Китае

, 3:51 | Нюра Незванова 47

Сообщается, что новый вид коронавируса до этого не оказывал влияния на людей.

Фото: www.globallookpress.com / Dong Hongjing

Неизвестный ранее вид пневмонии распространился в китайском мегаполисе Ухань. Об этом стало известно после получения предварительных лабораторных исследований, пишет ТАСС.

Специалисты отметили, что болезнь является новым видом коронавируса, который до этого не поражал людей.

Известно о 15 случаях заболевания ранее неизученным вирусом.

«По состоянию на 21.00 7 января, лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса», — говорится в сообщении.

Однако, по словам экспертов, требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

В декабре 2019 года появились сообщения о вспышке пневмонии в городе Ухани. Людей, которых поразил недуг, по состоянию на 5 января насчитывается 59 человек, причем семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач назвал пять народных методов лечения, в которых нет смысла. Более того — часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть опасна для жизни. Например, чтобы избавиться от глистов, поклонники народных препаратов делают себе клизмы из чеснока и молока. Однако ни к чему, кроме расстройства кишечника, такой «коктейль» не приведет.

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