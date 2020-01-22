Эвакуацией с мест ДТП займутся вертолеты

Помощь с неба. В России будет построена сеть вертолетных площадок для эвакуации пострадавших с мест ДТП. Развитие санитарной авиации позволит снизить смертность на дорогах в несколько раз.

По данным Минтранса для этого необходимо создать около 700 новых посадочных площадок. Кроме этого, чтобы охватить все регионы страны, необходимо значительно увеличить количество воздушной техники. В министерстве считают, что для этого потребуется около 400 вертолетов.

Для реализации проекта по созданию новых посадочных площадок потребуется примерно три миллиарда рублей. Добавим, что в среднем за год пилоты санитарной авиации совершают около семи тысяч вылетов, и за каждым из них — чья-то спасенная жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах.