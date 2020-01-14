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Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах

, 12:51 Эфирная новость 19

В ведомстве заявили, что введение единых габаритов для переносок нецелесообразно, так как авиакомпании используют разные самолеты.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Домашних животных, которые весят больше восьми килограммов, россиянам по-прежнему придется сдавать в багаж. Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев. Как выяснили «Известия», авиакомпании отказались вводить единые требования по габаритам переносок. Правда, габариты ручной клади еще могут измениться. Инициативу установить единые требования для всех перевозчиков сегодня обсудят на круглом столе в Общественной палате.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что похудением кота, которого не пускали в самолет, занялись в ХК «Адмирал». Прославившийся своим внушительным весом Виктор уже провел тренировку в тренажерном зале под руководством тренера команды Николая Пронина. После истории с котом Виктором Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров.

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