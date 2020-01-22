Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом

Эвелина Бледанс выложила необычное видео в Instagram. Артистка решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер «Железная леди» с Мэрил Стрип в главной роли в костюме Евы.
На кадрах Бледанс сидит на кровати и держит смартфон, прикрывая рукой грудь.
Некоторые подписчики осудили звезду экрана за излишнюю смелость.
«Перебор»;
«В одежде более приятно смотреть на вас!» — указали пользователи.
Другие же остались довольны увиденным. Поклонники Бледанс уверены, что актриса и телеведущая красива в любом возрасте. А на представленных кадрах, по их словам, Эвелина и вовсе выглядит на четверть века моложе, как в период съемок с одесской комик-группой «Маски».
«Красивое тело надо показывать больше и чаще»;
«Вау, что-то новенькое!»
«Здесь вы как в „Масках-шоу“ девочка совсем, если бы не новый смартфон, подумала бы что старое фото», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс призналась, что иногда чувствует себя мужчиной.