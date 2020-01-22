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  4. Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом

Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом

, 11:11 | Валентин Черников Видео 180

Артистка удивила подписчиков, выложив необычное видео в домашней обстановке.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс выложила необычное видео в Instagram. Артистка решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер «Железная леди» с Мэрил Стрип в главной роли в костюме Евы.

На кадрах Бледанс сидит на кровати и держит смартфон, прикрывая рукой грудь.

Instagram @bledans

Некоторые подписчики осудили звезду экрана за излишнюю смелость.

«Перебор»;

«В одежде более приятно смотреть на вас!» — указали пользователи.

Другие же остались довольны увиденным. Поклонники Бледанс уверены, что актриса и телеведущая красива в любом возрасте. А на представленных кадрах, по их словам, Эвелина и вовсе выглядит на четверть века моложе, как в период съемок с одесской комик-группой «Маски».

«Красивое тело надо показывать больше и чаще»;

«Вау, что-то новенькое!»

«Здесь вы как в „Масках-шоу“ девочка совсем, если бы не новый смартфон, подумала бы что старое фото», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс призналась, что иногда чувствует себя мужчиной.

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