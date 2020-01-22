Игорь Краснов: Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время выступления в ходе заседания Совета Федерации заявил, что перед ведомством стоит задача максимальным образом ослабить коррупцию в стране, сообщает ТАСС.

«Коррупция как проявление одного из беззаконий также, безусловно, разлагает как деловую среду, так и государство в целом. Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений», — отметил Игорь Краснов.

Генпрокурор России отметил, что в число подобных решений может входить распоряжение бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, льготами и государственными заказами.

«В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления», — подчеркнул Игорь Краснов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации назначил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ.