  1. Пятый канал
  4. Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России

Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России

, 12:13 | Нюра Незванова Срочная новость 35

Ранее Совет Федерации одобрил назначение Краснова на эту должность.

Фото: www.globallookpress.com / Russian Investigative Committee

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, с момента вступления в новую должность Краснов освобождается от обязанностей заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации, которую занимал с 2016 года. Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 22 января.

С 2016 года Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, в 2017-м был назначен генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей

Последние новости

13:17
Пожарный погиб при взрыве газового баллона во время тушения пожара в Подмосковье
13:10
«Британская Кардашьян» поделилась сексуальным фото в золотом костюме
13:00
Очевидцы сообщили о мужчине, который грозится выбросить ребенка из окна в Москве
12:46
Видео с места, где при загадочных обстоятельствах нашли пожилого петербуржца с пробитой головой
12:34
Юрий Чайка назначен полпредом президента в СКФО
12:32
Равшана Куркова в легкомысленном платье устремилась «навстречу новым ролям»

Сейчас читают

ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]