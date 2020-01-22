Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, с момента вступления в новую должность Краснов освобождается от обязанностей заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации, которую занимал с 2016 года. Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 22 января.

С 2016 года Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, в 2017-м был назначен генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.