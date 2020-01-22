Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно указу, с момента вступления в новую должность Краснов освобождается от обязанностей заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации, которую занимал с 2016 года. Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 22 января.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.