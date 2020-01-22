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«Богиня»: Светлану Лободу сравнили с Афродитой на нежном фото с курорта

, 13:37 | Юлия Федорова Фото 388

Известная исполнительница опубликовала новые кадры из своего отпуска.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. На одном из снимков Лобода позирует в купальнике и пляжном платье, и, судя по всему, вовсю наслаждается отдыхом.

Однако Светлана сообщила, что уже устала нежиться на солнышке и соскучилась по работе спустя десять дней отдыха.

«Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам», — рассказала она подписчикам.

Instagram @lobodaofficial

Фолловеры звезды оценили трудоголизм Светланы и посоветовали ей наслаждаться отпуском по полной.

«Всех денег не заработаешь, надо отдыхать»;

«Желанная женщина!»

«Светлана Сергеевна не может жить без работы» — прокомментировали фанаты.

Внешний вид певицы вдохновил подписчиков. Они отметили, что артистка женственна, изящна, и даже сравнили Светлану с Афродитой — богиней, возникшей из пены морской. Поклонники с нетерпением ждут новых снимков Лободы из отпуска и просят кумира делиться сочными кадрами почаще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода продемонстрировала идеальную фигуру на пляже.

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