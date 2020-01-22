«Богиня»: Светлану Лободу сравнили с Афродитой на нежном фото с курорта

Украинская поп-певица Светлана Лобода опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. На одном из снимков Лобода позирует в купальнике и пляжном платье, и, судя по всему, вовсю наслаждается отдыхом.
Однако Светлана сообщила, что уже устала нежиться на солнышке и соскучилась по работе спустя десять дней отдыха.
«Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам», — рассказала она подписчикам.
Фолловеры звезды оценили трудоголизм Светланы и посоветовали ей наслаждаться отпуском по полной.
«Всех денег не заработаешь, надо отдыхать»;
«Желанная женщина!»
«Светлана Сергеевна не может жить без работы» — прокомментировали фанаты.
Внешний вид певицы вдохновил подписчиков. Они отметили, что артистка женственна, изящна, и даже сравнили Светлану с Афродитой — богиней, возникшей из пены морской. Поклонники с нетерпением ждут новых снимков Лободы из отпуска и просят кумира делиться сочными кадрами почаще.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода продемонстрировала идеальную фигуру на пляже.