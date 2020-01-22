Пожарный погиб при взрыве газового баллона во время тушения пожара в Подмосковье

Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении пожара в Московской области. По информации 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в теплице из поликарбоната в подмосковной деревне Петровское. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Для ликвидации происшествия на место были направлены пожарный расчеты. К тушению были привлечены 39 человек и 13 единиц техники. Во время выполнения служебных обязанностей при взрыве газового баллона погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

На данный момент пожар ликвидирован. Причина инцидента устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли при пожаре в Томской области.