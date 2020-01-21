Пожар в частном доме в Томской области унес жизни пяти человек. Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону. Трагедия разыгралась в поселке Причулымский Асиновского района. По неустановленной пока причин загорелось одноэтажное строение, погибли пять человек. Их тела были найдены во время разбора остатков обрушившейся конструкции.
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Сегодня, 5:19 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 5
Трагедия случилась в поселке Причулымский Асиновского района.
Фото: Известия / Александр Казаков
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