Новое правительство России приступило к работе

Новое правительство России приступило к своим обязанностям. Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам первого заседания дал ответственным ведомствам поручение доработать национальные проекты. Все они должны быть связаны в единую систему.

В новом составе правительства ставка сделана на молодых, но опытных управленцев. К слову, четверо из них — выпускники или слушатели так называемой «Школы губернаторов», основного управленческого кадрового резерва.

О тех, кто теперь будет руководить министерствами, в репортаже Георгия Гривенного.

Правительство уже правит бюджет. Ровно в девять утра, именно в этот час начинают работать госучреждения, на сайте кабмина появилось первое распоряжение после формирования нового состава Кабинета министров. Конкретные поручения Минфину — подготовить поправки в бюджет, на ближайшие три года. Меры социальной поддержки, обещанные в Послании Президента, в частности 466 тысяч рублей за первого ребенка и 616 за второго и всех следующих, потребуют корректировки расходной части главного финансового документа страны. Надо определить источники поступлений, механизмы финансирования. Точный срок исполнения — до 11 февраля. Минтруду поручено внести поправки в бюджет Пенсионного фонда также до 11 февраля. Это и называется «начать работать без раскачки», именно к такому темпу Михаил Мишустин призвал своих коллег.

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем Послании: это демография, это поддержка семей с детьми, это рост доходов людей. Забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование. Все то, что называется повышением уровня жизни людей», — обратился к новому составу кабмина председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава Минфина Антон Силуанов освобожден от поста вице-премьера, но нагружен новыми обязанностями. Помимо реализации соцпрограмм Послания необходимо активизировать работу по нацпроектам. Ресурсы есть: бюджет на это выделит четыре триллиона за четыре года. Грамотно распланировать и потратить с умом — главная задача.

«Мы подготовили ресурсное обеспечение реализации Послания. Как и ранее, Михаил Викторович, вы обозначали, общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере более четырех триллионов рублей. Большая часть, значительная часть и основная часть — это ресурсы федерального бюджета», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Это правительство получило мощное экономическое усиление — первый вице-премьер Андрей Белоусов известен стратегическим мышлением, был советником у четырех премьер-министров, начиная с Евгения Примакова. С 2013 года он на этой же должности в администрации Владимира Путина. Считается одним из авторов цифровой реформы российской экономики. То есть ему и «карты памяти» в руки.

Новыми вице-премьерами стали Алексей Оверчук — бывший заместитель Михаила Мишустина в налоговой службе, Дмитрий Чернышенко — глава оргкомитета Олимпиады в Сочи, Марат Хуснуллин — один из главных строителей нового облика Москвы. В числе новых замов — Виктория Абрамченко, экс-руководитель Росреестра. Бывший заместитель Мишустина по ФНС Дмитрий Григоренко будет руководителем Аппарата главы Правительства.

Из прежних вице-премьеров свои должности сохранили Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова — она по-прежнему курирует социальный блок. Эту сбалансированность прежних и новых лиц в составе кабмина отметила и спикер Совета Федерации.

«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями: чтобы это были люди профессиональные, опытные, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие люди, образованные. И это вселяет уверенность, что у них все получится», — сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

И действительно, этот состав кабмина один из самых молодых в истории: средний возраст 49 лет. Новому министру экономического развития, меняющему на этом посту Максима Орешкина, Максиму Решетникову всего 40 лет, а он имеет колоссальный опыт работы. Уже в 30 лет был включен в первую сотню президентского резерва. Возглавлял экономический блок в правительстве Москвы, а потом выиграл губернаторские выборы в родном Пермском крае. Сейчас будет отвечать за экономическое развитие всей страны.

Всего 40 лет и новому министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Он — IT-специалист, провел цифровизацию Московской области. На смену одиозному и неоднозначному министру Мединскому приходит Ольга Любимова, три недели назад ей исполнилось всего 39.

Главным по просвещению вместо Ольги Васильевой стал 45-летний Сергей Кравцов, ранее курировавший Рособрнадзор. Именно это ведомство отвечает за ЕГЭ, и теперь многие родители и педагоги связывают с Кравцовым надежды на то, что выпускные экзамены не будут превращаться в нервотрепку.

Минздрав вместо Вероники Скворцовой возглавил бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, в совсем недавнем прошлом практикующий врач, прошедший в медицине путь от интерна до министра, хорошо знающий то самое многострадальное «первичное звено», которое ему теперь придется реформировать.

Министерство науки вместо Михаила Котюкова возглавит Валерий Фальков, ректор Тюменского госуниверситета. В своем регионе был инициатором создания системы поиска и поощрения талантливых детей.

Новое лицо во главе Минтруда: вместо Максима Топилина — Антон Котяков, бывший замминстра финансов. За физподоготовку страны вместо Павла Колобкова будет отвечать Олег Матыцин. Бывший ректор Российского университета спорта уже заявил, что в ближайшее время встретится с представителями WADA и РУСАДА, чтобы защитить российский спорт и атлетов.

В составе нового кабмина четверо министров — Решетников, Фальков, Котяков и Мурашко — выпускники или слушатели «Школы губернаторов», программы развития кадрового управленческого резерва. То есть люди, профессионально «заточенные» на администрирование.

«Люди, проходящие боевую подготовку в „Школе губернаторов“. И мы видим, что ряд назначений прямо с губернаторских позиций сделан. Это, конечно, наработка бесценного опыта государственного управления», — прокомментировал назначения политолог Александр Асафов.

Силовой блок, подчиненный непосредственно президенту, практически не изменился. Должности сохранили Сергей Шойгу, Евгений Зиничев, Владимир Колокольцев. Только министр юстиции новый — Константин Чуйченко.

Сергей Лавров продолжит отстаивать интересы России во главе внешнеполитического ведомства.

Остались при портфелях министр промышленности Денис Мантуров, глава Минстроя Владимир Якушев, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, глава Минтранса Евгений Дитрих и министр энергетики Александр Новак. Сельским хозяйством продолжит руководить Дмитрий Патрушев. Александр Козлов по-прежнему отвечает за развитие Дальнего Востока и Арктики.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Искренне желаю всем вам успеха. В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале, вся страна в этом заинтересована», — обратился к новому Правительству РФ Владимир Путин.

Ставка Владимир Путина на крепких и даже жестких управленцев, пусть даже ранее неизвестных широкой публике, обусловлена важностью стоящих перед правительством задач. Обещанные изменения в качестве жизни всем россиянам уже пора почувствовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Матвиенко оценила обновление состава правительства.