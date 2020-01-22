Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила обновление состава правительства. По ее словам, утвержденная структура Кабмина соответствует задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания к парламенту.

«Послание президента РФ открыло новый этап развития страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам», — сказала Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что обновление состава правительства прошло сбалансировано. Данный факт позволит сохранить преемственность в работе.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации заинтересован в налаживании взаимодействия с новым кабмином. Сенаторы намерены встретиться с руководством правительства и министрами для обсуждения дальнейших планов.

«Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу», — заключила Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новом правительстве России ставка сделана на молодых, но опытных управленцев.