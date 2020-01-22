Спасатели эвакуировали более 200 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

На юге Сахалина завершилась масштабная спасательная операция. 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине, которую уносило в открытое море. Люди пытались спастись самостоятельно — на небольших льдинах, как на плотах, перебирались через полынью. Однако снежный панцирь ломался прямо под ногами. Рыбакам удалось дозвониться до МЧС. На помощь выдвинулся целый отряд — с лодками, снегоходами и судном на воздушной подушке.

«На данный момент в заливе Мордвинова произошел взлом льда, и отжимной ветер его отогнал примерно на 15-20-30, местами до 200, метров. Лед разрозненный, работать лодками очень сложно — мешают льдины», — прокомментировал ситуацию врио начальника Сахалинского ПСО МЧС России им. В. Полякова Дмитрий Кублицкий.

Всех спасли. Но, как рассказали в МЧС, далеко не все рыбаки обрадовались эвакуации. Многие до последнего сидели у лунок и не торопились уходить, несмотря на опасность оказаться в ледяной воде. Сейчас на юге Сахалина всего минус три градуса. Но такая теплая для зимы погода не останавливает любителей подледного лова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега на Сахалине.