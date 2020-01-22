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Роспотребнадзор: В России нет заболевших с подозрением на коронавирус

, 14:29 | Нюра Незванова Срочная новость 25

Ведомство не рекомендует туристам из РФ посещать китайскую провинцию Хубэй и города Ухань.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В России нет заболевших с подозрением на коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в китайском городе Ухань. Данную информацию предоставили в Роспотребнадзоре. В связи с распространением нового заболевания ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска в страну, ввело дистанционное измерение температуры тела и анкетирование.

Туристам, намеревавшимся посетить китайскую провинции Хубэй и город Ухань, рекомендовали отказаться от путешествия из-за риска подхватить вирус. В РФ уже имеются базовые заготовки для создания вакцины от распространяющегося заболевания, отметили в министерстве.

Согласно последним данным, коронавирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти КНДР официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами нового вируса в Китае стали шесть человек, случаев заражения — около 300.  ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса.

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