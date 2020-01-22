Роспотребнадзор: В России нет заболевших с подозрением на коронавирус

В России нет заболевших с подозрением на коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в китайском городе Ухань. Данную информацию предоставили в Роспотребнадзоре. В связи с распространением нового заболевания ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска в страну, ввело дистанционное измерение температуры тела и анкетирование.

Туристам, намеревавшимся посетить китайскую провинции Хубэй и город Ухань, рекомендовали отказаться от путешествия из-за риска подхватить вирус. В РФ уже имеются базовые заготовки для создания вакцины от распространяющегося заболевания, отметили в министерстве.

Согласно последним данным, коронавирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти КНДР официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами нового вируса в Китае стали шесть человек, случаев заражения — около 300. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса.