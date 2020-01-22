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  4. ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом

ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом

, 19:37 | Анастасия Игонина Видео 4 621

Романы между представителями этих знаков всегда сопровождаются ссорами и непониманием.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann, a.isenegger, CHROMORANGE / Bilderbox, uwe umstätter, imagebroker/Michaela Begsteiger, West Coast Surfer

Не все знаки зодиака могут мирно сосуществовать друг с другом. Астрологи назвали пары, романтические отношения которых, трудно назвать удачными из-за их несовместимости по гороскопу.

Львы и Раки

Как бы противоположности не притягивались, но такая разница в характере долго находиться вместе представителям этих знаков не даст. Импульсивные и энергичные Львы быстро заскучают рядом с лирически настроенными Раками. А сами Раки будут постоянно испытывать стресс и с трудом противостоять эмоциональным Львам, отстаивая свое право на тихий домашний вечер вместо шумной вечеринки.

Козероги и Водолеи

Общая черта этих знаков — несгибаемая сила воли и настойчивость. Однако именно это может стать причиной разлада в паре: ни те, ни другие не пойдут на уступки во время конфликта. Козерогам и Водолеям редко удается найти компромиссный выход из ситуации, что только провоцирует новые ссоры и ведет к неминуемому разрыву.

Девы и Близнецы

Практичным и твердо стоящим на земле Девам непросто понять вечно летающих в облаках мечтательных Близнецов. У этих знаков слишком разные взгляды на жизнь, разный подход к решению проблем и разные приоритеты. Найти золотую середину при общении друг с другом им удается с большим трудом.

Весы и Тельцы

На первый взгляд, эту пару можно было бы назвать идеальной — обоим знакам присуща способность буквально раствориться в своем избраннике. Они способны настолько погрузиться в чувства и взгляды своей пассии, что буквально могут читать мысли возлюбленных. Однако все не так гладко, как хотелось бы. Непримиримое желание Весов всегда оказываться правыми и невероятное упрямство Тельцов, которые исключительно из собственного упорства никогда не признают правоту другого, при первой же серьезной ссоре приведет к трещине в отношениях.

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ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом

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