  1. Пятый канал
  4. ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

, 14:16 | Валентин Черников Видео 3 683

Астрологи назвали союзы, в которых главная роль всегда принадлежит женщине.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosseforp, a.isenegger, Ricardo Demurez, Winfried Schäfer

Астрологи назвали три зодиакальные пары, в которых побеждает матриархат, пишет портал Uznayvse.ru. В таких союзах инициатива исходит от женщины, и она же играет в них ключевую роль.

Она − Овен, он − Телец

Мужчина-Телец уважает патриархат и строит семью по такому принципу. Но женщина-Овен не станет довольствоваться ролью тени. Привыкшая во всем быть первой, она всегда будет смещать партнера с пьедестала. Ее желание руководить пошатнет лишь большая любовь, но лишь на время. Вскоре она возьмется за старое.

Она − Лев, он − Весы

Женщине-Льву с присущим ей желанием властвовать всегда хочется показать мужчине-Весам свое преимущество. Ей кажется, что тот мало понимает в жизни, и часто она оказывается права. Весы ценят равноправие и напоминают вторым половинам о важности партнерства. Львы же все равно берут инициативу в свои руки. Так будет происходить постоянно, пока терпение Весов не иссякнет.

Она − Телец, он − Дева

Этот союз кажется прочным, но сопровождается постоянными перетягиваем одеяла на себя. С виду домашняя женщина-Телец превращается в разъяренную тигрицу, стоит хоть раз поступить в разрез с ее волей. Соперничать с ней в упрямстве может только мужчина-Дева. Он будет спорить с любимой до хрипоты. Но благодаря женской хитрости Телец все равно выйдет из боя победителем.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

14:54
Путин: попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой
14:46
Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды
14:37
Путин: руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей
14:29
Роспотребнадзор: В России нет заболевших с подозрением на коронавирус
14:27
Нетрезвая пассажирка рейса «Уфа — Дубай» устроила «концерт» в самолете
14:16
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]