Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о плохом самочувствии

Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о своем плохом самочувствии в Telegram. Ранее ряд СМИ писал о том, что у журналистки случился сердечный приступ. Главред «Russia Today» в ироничной манере опровергла эти сообщения, написав, что у нее «нет сердца».

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала Симноньян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главреду «Russia Today» стало плохо и ее госпитализировали. В настоящий момент она проходит обследование.