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Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о плохом самочувствии

, 15:45 | Нюра Незванова 139

Ряд СМИ написал, что у главреда «Russia Today» случился сердечный приступ, Симоньян в ироничной манере опровергла эти сообщения.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о своем плохом самочувствии в Telegram. Ранее ряд СМИ писал о том, что у журналистки случился сердечный приступ. Главред «Russia Today» в ироничной манере опровергла эти сообщения, написав, что у нее «нет сердца».

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала Симноньян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главреду «Russia Today» стало плохо и ее госпитализировали. В настоящий момент она проходит обследование.

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