Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась соблазнительными формами на светском мероприятии. Исполнительница роли Хюррем сразила публику, появившись на карибском кинофестивале Cana Dorada Festival. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

За время фестиваля Узерли продемонстрировала четыре вечерних платья, каждое из которых выгодно подчеркивало роскошную зону декольте и фигуру актрисы. Мерьем позировала фотографам в красном фатиновом платье с декоративными рукавами и пышным подолом, в розовом облегающем наряде с открытым плечом и белоснежном наряде с обнаженными плечами — все три образа завершало эффектное глубокое декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 21 Янв 2020 в 11:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 21 Янв 2020 в 11:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 21 Янв 2020 в 11:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 21 Янв 2020 в 11:44 PST

Выреза не было только у четвертого платья с пудровым подолом — однако верхняя его часть, состоящая из прозрачной сетки с цветочной вышивкой, позволяет всем желающим любоваться формами звезды турецкого сериала.

Поклонники с восторгом обсуждают большое количество снимков, появившихся после фестиваля. Фанаты артистки отмечают, что главной героине «Великолепного века», роль которой прославила Мерьем на весь мир, появление в подобных нарядах с рук бы не сошло.

«Сулейман бы не позволил!»

«Неподражаемая Хюррем! Вы достойны всяческих похвал!»

«Королева, вы просто божественно красивы», — цитирует поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заподозрили звезду «Великолепного Века» в злоупотреблении пластикой.