Граждане РФ и КНР госпитализированы в больницу Петербурга с подозрением на китайский коронавирус. Об этом сообщил главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев в комментарии Интерфакс.

«Госпитализированы двое — гражданин КНР и гражданин РФ. Подозрение на ОРВИ. Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. (Постановка диагноза — ИФ) занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае» , — сказал Яковлев.

В Роспотребнадзора 5-tv.ru рассказали, что прибывший гражданин КНР обратился в медпункт аэропорта «Пулково» с жалобами на плохое самочувствие. У него была температура и отдышка. Он прибыл транзитным рейсом из Поднебесной в Северную столицу. В настоящий момент ему поставили диагноз ОРВИ, проводят лабораторные исследования, после которого можно будет делать какие-то выводы.

Второй гражданин прибыл из КНР неделю назад, и с похожими симптомами обратился в медпункт, после чего его отправили в лечебное учреждение.

В КНР ранее заявили о выявлении нового вируса пневмонии, жертвами которого стали 17 человек, более 400 — заражены.

Ранее сегодня Роспотребнадзор заявил, что в России нет заболевших с подозрением на коронавирус.