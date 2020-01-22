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Умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» — актер Данила Перов

, 19:21 | Анастасия Игонина 56

Актер скончался на 52-м году на жизни.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков; Facebook / Елена Скороходова

Умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Актер Данила Перов скоропостижно скончался 22 января.

Трагическая информация появилась на сайте театра «Содружество актеров Таганки». Причиной внезапной смерти Перова стал оторвавшийся тромб. В социальной сети коллега Рязановой по цеху Елена Скороходова выразила соболезнования потерявшей сына актрисе.

«У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. Какая боль!» — написала Скороходова.

Facebook / Елена Скороходова

Данила Перов ушел из жизни на 52-м году жизни. Кинокарьеру он начал в прямом смысле с пеленок — впервые на экране он появился в фильме «День и вся жизнь», когда ему не исполнилось и года. Современному зрителю он хорошо известен по ролям в сериалах «Отель „Элион“» и «Универ», фильмах «Всегда говори „всегда“», «Марш Турецкого».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестку Хрущева обнаружили мертвой в московской квартире.

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