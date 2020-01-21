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  4. Невестку Хрушева обнаружили мертвой в московской квартире

Невестку Хрушева обнаружили мертвой в московской квартире

, 18:55 | Светлана Александрова 86

По предварительной версии, следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Невестка советского лидера Никиты Хрущева Галина Шумова обнаружена мертвой в своей квартире в Москве на Ломоносовском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, 85-летнюю женщину без признаков жизни обнаружил проживающий с ней 25-летний Дмитрий Хрущев, по всей вероятности, доводящийся ей правнуком. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионерки. Молодой человек сообщил о случившемся в полицию. Наряд полиции при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружил.

Никита Сергеевич Хрущев занимал пост председателя Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы, а также пост высшего руководителя Коммунистической партии Советского Союза. Он был женат трижды, от разных браков у него было пятеро детей: два сына и три дочери. Галина Шумова была первой женой Сергея Никитича Хрущева. В этом браке родилось двое сыновей — Никита (умер в 2007 году) и Сергей, который живет сейчас в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного контрразведчика, генерал-лейтенанта Ивана Устинова. Он умер в Москве в возрасте 100 лет.

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