Невестку Хрушева обнаружили мертвой в московской квартире

Невестка советского лидера Никиты Хрущева Галина Шумова обнаружена мертвой в своей квартире в Москве на Ломоносовском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, 85-летнюю женщину без признаков жизни обнаружил проживающий с ней 25-летний Дмитрий Хрущев, по всей вероятности, доводящийся ей правнуком. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионерки. Молодой человек сообщил о случившемся в полицию. Наряд полиции при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружил.

Никита Сергеевич Хрущев занимал пост председателя Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы, а также пост высшего руководителя Коммунистической партии Советского Союза. Он был женат трижды, от разных браков у него было пятеро детей: два сына и три дочери. Галина Шумова была первой женой Сергея Никитича Хрущева. В этом браке родилось двое сыновей — Никита (умер в 2007 году) и Сергей, который живет сейчас в Москве.

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