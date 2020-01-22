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Владимир Путин провел встречу с жителями Липецкой области — видео

, 23:13 Эфирная новость 42

Российский лидер прибыл в регион, чтобы напрямую побеседовать с его жителями и ответить на вопросы о своем послании к Федеральному собранию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

России нужна крепкая президентская власть, а эксперименты с формой правления недопустимы. Об этом заявил Владимир Путин во время разговора с общественниками в Липецкой области, когда президента спросили о возможности превращения России в парламентскую республику. За ходом поездки президента в Липецкую область следил Виктор Синеок.

Но основной темой разговора стали меры социальной поддержки семей с детьми и проблемы здравоохранения. Главная цель поездки президента — продолжить обсуждение Послания с общественностью. На этот раз она региональная и в зале много многодетных матерей. Вопросы про финансовую поддержку семей с детьми стали самыми популярными. Владимр Путин объяснил, как получить выплаты для тех, чей доход не больше прожиточного минимума на человека.

Во время разговора Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал на ипотеку даже если ребенку еще не исполнилось три. Призвал пересмотреть структуру потребительской корзины. Сейчас там мало овощей, мяса и рыбы.
Сказал, что с реализацией тезисов послания тянуть нельзя.
Но от социальных проблем перешли к политическим. Президент подробно объяснил, почему России не подходит модель парламентской республики.

«У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу почему. Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура была, во-первых, и чтобы она росла давно — в той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну самый ярки пример у нас — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР. Сама идея — она хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать», — пояснил президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России.

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