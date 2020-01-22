Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам

Жители блокадного Ленинграда, которые переехали в Израиль, получили памятные медали от губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава Северной столицы приехал в Иерусалим в составе большой делегации. В нее также вошли петербургские ветераны и представители еврейской религиозной общины города на Неве.

Александр Беглов напомнил, что Ленинград выстоял в страшные годы Блокады благодаря мужеству его жителей. И подчеркнул: все эти люди — родные и близкие, где бы они не жили.

«Мы очень рады, что здесь живет такая память, и такое уважительное отношение к нашей общей победе. Мы не начинали эту войну, но, тем не менее, мы победили. И такое уважение к ветеранским организациям. Не важно где они живут, в какой части света — все равно это наша общая победа», — сказал губернатор Петербурга.

«Поразило гостеприимство и теплота, которыми буквально с первых минут окружили нас здесь родные блокадники, израильтяне и руководство страны и города. Мы понимаем главное: мир на земле, дружба на земле, человек на земле — это самое святое, самое дорогое, и мы должны это ценить и это сберегать», — добавил житель блокадного Ленинграда, председатель Комитета по культурно-воспитательной работе Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Исай Кузинец.

По словам губернатора Петербурга, юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат все проживающие в Израиле блокадники. А завтра в Иерусалиме откроется монумент «Свеча памяти», посвященный жителям осажденного, но выстоявшего города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда.