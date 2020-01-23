  1. Пятый канал
  4. «Все через постель!»: Тодоренко показала провокационное фото с продюсером

«Все через постель!»: Тодоренко показала провокационное фото с продюсером

, 6:35 | Анастасия Игонина Фото 978

Ведущая посмеялась над тем, какие выводы публика может сделать, глядя на некоторые фотографии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Супруга Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко — поделилась неожиданным фото, на котором она запечатлена в объятиях другого мужчины. Звезда сделала сенсационное заявление: на телеэкраны она попала через постель.

Признание, очевидно, было шутливым. В кадре Регину ногами вверх держит генеральный продюсер одного из телеканалов. Сама Тодоренко широко улыбается и размахивает руками.

«Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель! Или, когда генпродюсер канала носит на руках. Ох, Регина, надо быть скромнее!» — подписала снимок ведущая.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники Тодоренко с удовольствием разделили ее шутку. В комментариях под публикацией они отметили, что звезда вполне заслуживает того, чтобы ее носили на руках. Единственное, о чем фолловеры посоветовали побеспокоиться Регине — спокойное отношение к происходящему ее законного супруга.

«Главное, чтоб муж не нервничал!»

«А Влад не заругается?» — волнуются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко перепела Адель.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

7:43
«Наконец-то выпал!» — Волочкова обрадовалась снегу и легла в него голой
7:34
«Суд» над Трампом будет проходить в ускоренном режиме
7:25
«Я ее украду у вас»: Стриженова показала дочь-отличницу и нашла для нее женихов
7:16
Российские моряки попросили о помощи в возвращении на родину из Китая
7:07
«Красотка, спору нет»: Виктория Романец отдыхает в бикини не по размеру
6:59
Нетребко станцевала и спела с Вайкуле

Сейчас читают

Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]