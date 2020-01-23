«Все через постель!»: Тодоренко показала провокационное фото с продюсером

Супруга Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко — поделилась неожиданным фото, на котором она запечатлена в объятиях другого мужчины. Звезда сделала сенсационное заявление: на телеэкраны она попала через постель.

Признание, очевидно, было шутливым. В кадре Регину ногами вверх держит генеральный продюсер одного из телеканалов. Сама Тодоренко широко улыбается и размахивает руками.

«Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель! Или, когда генпродюсер канала носит на руках. Ох, Регина, надо быть скромнее!» — подписала снимок ведущая.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники Тодоренко с удовольствием разделили ее шутку. В комментариях под публикацией они отметили, что звезда вполне заслуживает того, чтобы ее носили на руках. Единственное, о чем фолловеры посоветовали побеспокоиться Регине — спокойное отношение к происходящему ее законного супруга.

«Главное, чтоб муж не нервничал!»

«А Влад не заругается?» — волнуются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко перепела Адель.