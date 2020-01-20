Телеведущая Регина Тодоренко показала, как готовится к съемкам. Звезда «Орла и решки» опубликовала видео в своем Instagram-профиле, в котором спела одну из композиций британской поп-дивы Адель. Артистка высушила волосы полотенцем, а затем нанесла на них различные средства. В кадре супруга Влада Топалова предстала в домашней маечке, под котрой, судя по всему, отсутствовал бюстгальтер.

«Готовлюсь к съемке и пою», — подписала пост знаменитость.

Instagram @reginatodorenko

За 12 часов ролик собрал миллион просмотров и тысячу восхищенных комментариев. Подписчики пришли в восторг от вокальных данных телеведущей и призвали ее начать карьеру певицы.

«Я начала подпевать»;

«Вообще не понимаю, почему ты до сих пор не начала карьеру певицы!!!»;

«Вау! Ты невероятно круто поешь»;

«Очень красиво поете, голос шикарный!»;

«Такая милая, естественная! Так приятно смотреть», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко поделилась снимками нереальной красоты с отпуска в Бали.