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  4. «Великолепное тело!» — Толкалина полностью разделась из-за хейта ее голой ступни

«Великолепное тело!» — Толкалина полностью разделась из-за хейта ее голой ступни

, 22:56 | Игорь Рязов Фото 661

Актриса призвала не писать ей в комментариях полшости и напомнила, что отписаться можно молча.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина выложила на своей странице в Instagram полностью обнаженное фото. В подписи к снимку 41-летняя артистка напомнила хейтерам, что отписываться можно молча.

«Друзья мои, а расскажите-ка, пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? Я удивлена искренне. Картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра… Она ведь про композицию кадра» — подписала полностью обнаженное фото Толкалина.

Актриса призвала не писать ей «пошлости», так как тем самым автор подобных комментариев выдает собственные недостатки.

«Кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь экспрессию и динамичность… Не выдавайте себя, не пишите, пожалуйста, пошлостей. Все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите… Отписаться можно молча», — отметила знаменитость.

Instagram @tolkalinaliuba

В предыдущем посте, о котором говорит Толкалина, запечатлена ее голая ступня. Актриса подняла правую ногу к камере, опираясь на скульптуру льва. В комментариях писали, что такие снимки неуместны, призывали знаменитость быть «более возвышенной», а также критиковали вид ступни.

Instagram @tolkalinaliuba

«Голый» ответ хейтерам поклонники Толкалиной встретили с одобрением. Подписчики делают комплименты ее красоте, а также выражают поддержку.

«Молодец, Люба, правильно написала, каждый видит то, что хочет»;

«Красавица! Великолепное тело! Смотреть ваши фото — наслаждение!»

«Красавица вы. Не обращайте внимания ни на что», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина отправилась на пляж в купальнике и пуховике. Она пояснила, что намерена «зажечь свое солнце» в пасмурной Ялте.

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