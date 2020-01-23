Бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина назначили председателем правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Максима Топилина назначили председателем правления Пенсионного фонда России
Сегодня, 1:09 | Марина Неруцких В России Срочная новость 25
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
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