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  4. Максима Топилина назначили председателем правления Пенсионного фонда России

Максима Топилина назначили председателем правления Пенсионного фонда России

, 1:09 | Марина Неруцких Срочная новость 25

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина назначили председателем правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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