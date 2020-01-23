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Мишустин провел новые назначения — главное

, 1:47 | Игорь Рязов 46

Распоряжения о кадровых перестановках опубликованы на сайте правительства.

Фото: ТАСС / Астафьев Александр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел ряд новых назначений. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Бывший министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда.

Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова будет руководителем Федерального медико-биологического агентства.

Прежний руководитель этого агентства Владимир Уйба станет заместителем нового министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) назначен Дмитрий Пархоменко.

Сразу два новых назначения затронули Министерство финансов. Заместителями главы ведомства будут Антон Дроздов и Алексей Сазанов. Последнему также предстоит исполнять функции статс-секретаря.

Первым заместителем главы Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назначен Ирек Файзуллин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое правительство России приступило к работе. В нем ставка сделана на молодых, но опытных управленцев.

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