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  4. Коронавирус у госпитализированных в Петербурге исключен — Роспотребнадзор

Коронавирус у госпитализированных в Петербурге исключен — Роспотребнадзор

, 10:44 | Нюра Незванова 82

Согласно сообщению ведомства, мужчин лечат от ОРВИ.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Коронавирус не подтвердился у госпитализированных в Петербурге с подозрением на это заболевание. По данным Роспотребнадзора, мужчин лечат от ОРВИ, пишет Интерфакс.

В комитете по здравоохранению сообщили, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, но нет клинических и лабораторных признаков, которые бы позволили подозревать коронавирус. Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию.

Также появились сообщения о том, что в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии путем экстракорпорального насыщения крови кислородом, цитирует местную прессу ТАСС.

Напомним, заразившимися новым типом пневмании считаются уже свыше 600 человек, 17 — скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подругу россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, обследуют в Минске.

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