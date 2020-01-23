Подругу россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, обследуют в Минске

Россиянин, госпитализированный в Петербурге с подозрением на коронавирус по прилете из Китая, на своей странице в ВКонтакте сообщил, что его подруга также находится под наблюдением врачей.

По словам молодого человека, девушка, вернувшаяся из КНР два дня назад, в настоящий момент с более выраженными симптомами лежит в инфекционной больнице Минска.

«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска без должного особого внимания и нужных срочных процедур», — отмечает россиянин.

ВКонтакте @id55548561

Молодой человек отметил, что его подруге оказана срочная помощь, но она недостаточна для того, что быстрее поставить диагноз и начать лечение.

На момент публикации материала стало известно, что, по данным ТАСС, число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек.

Информации о заражении россиян не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданину РФ, госпитализированному в Петербурге с подозрением на китайский коронавирус, поставили диагноз.