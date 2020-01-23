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ВКонтакте и сервис Worki объявили о запуске платформы для проведения собеседования

, 14:46 | Нюра Незванова 38

Работодатель и соискатель смогут общаться между собой напрямую при помощи личных сообщений.

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

ВКонтакте и сервис для поиска работы и сотрудников Worki запустили мини-приложение для проведения собеседований. Новая функция призвана помочь пользователям быстрее трудоустроиться, а компаниям — пополнять штат.

ВКонтакте

Общение между работодателем и соискателем будет осуществляться при помощи личных сообщений. Кандидаты уже имеют возможность публиковать свои резюме в мини-приложении Worki и откликаться на интересующие их вакансии, которые подбираются на основе интересов и данных пользователя с его страницы в соцсети.

Начать общение может и заинтересованный потенциальный работодатель. Собеседование ВКонтакте будет выглядеть как диалог, в котором представитель компании общается c соискателем от имени Worki. При этом работодатели не имеют доступа к личной странице кандидата.

Для каждого ответившего нанимателя в мини-приложении создается отдельная беседа, а название компании, занятой поиском сотрудников, во избежание путаницы, указывается в названии чата.

Благодаря новой функции процесс пополнения штата значительно ускоряется. По данным статистики, предоставленных сервисом Worki, около 70% коммуникаций при подборе персонала ведется в текстовой переписке, в том числе путем отправки личных сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске интерактивного дополнения к постоянной экспозиции Музея космонавтики.

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