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Госдума приняла закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя

, 12:07 | Нюра Незванова Срочная новость 21

Ранее депутаты единогласно утвердили законопроект о поправке в Конституцию РФ.

Фото: Wikimedia.org

Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ принят в окончательном чтении в Госдуме, пишет Интерфакс.

Лицо, занимающее эту должность, входит в число постоянных членов СБ РФ. Согласно тексту документа, президент назначает и освобождает от должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Его полномочия также определяются российским лидером.

Сообщается, что рассмотрение законопроекта проходило в приоритетном порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция — заместитель председателя Совета безопасности РФ. На эту должность назначен Дмитрий Медведев, который ранее был освобожден от обязанностей главы правительства.

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