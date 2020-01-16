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Путин назначил Медведева зампредседателя Совбеза РФ

, 16:24 | Сергей Зеленский Видео 17

Указ президента РФ вводит новую должность в конституционном совещательном органе.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России. Соответствующие поправки опубликованы на сайте Кремля.

15 января после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку. Глава государства поблагодарил правительство за работу. Путин предложил и. о. главы Кабмина Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте. Его ключевой функцией является корректировка государственной политики в области национальной безопасности.

Экс-премьер поблагодарил членов Кабмина за работу, отметив, что удалось многое сделать.

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