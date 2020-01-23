Муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой

Свежие снимки Полины Гагариной с мальдивского пляжа оказались на редкость удачны, отметили ее поклонники. Певица выложила в Instagram кадры с фотосессии, которую провел ее супруг Дмитрий Исхаков. Умелец запечатлел жену в лучах заката на фоне морской лазури.

Артистка позирует в черной рубашке, завязанной на груди. Тонкая ткань белой юбки развивается на ветру, создавая эффект воздушности. На фото видны ее стройные ноги и линия декольте.

Instagram @gagara1987

Фанаты оценили работу Исхакова и образ своей любимицы на пять баллов.

«Богиня, нереально красиво!»

«Вау! Шикарная какая, фото огненные!»

«Красивы вы, и муж вас видит красиво»;

«Таких фотографий нужно как можно больше»

«Ну, как можно быть такой шикарной?» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина в купальнике не смогла придумать название к фото, несмотря на наставления мужа.