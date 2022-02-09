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Почему женщины живут дольше мужчин? Европейское исследование дало простой ответ

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 32 564

Ученые собрали и проанализировали данные о здоровье жителей разных континентов с 1950-го по 2015 год.

Почему женщины живут дольше мужчин? Европейское исследование дало простой ответ

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Исследовавшие продолжительность жизни ученые из Дании и Нидерландов заявили, что в «отставании» мужчин виновато курение. Как сообщают «Известия», специалисты Гренингерского университета проанализировали данные о населении Северной Америки, Европы и Океании. Выяснилось, что в среднем мужчины живут меньше женщин на два года, что обусловлено потреблением табака.

Дело в том, что представители сильного пола начали курить раньше женщин, когда исследования о влиянии никотина на жизнь и здоровье человека еще не проводились. Затем к дурной привычке пристрастились и женщины, однако к тому моменту люди начали осознавать вред курения. Однако сейчас смерть в результате употребления табака все чаще настигает и пожилых дам.

«Сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения», — описали сложившуюся ситуацию специалисты.

Нанести вред организму могут не только вредные привычки, но и, казалось бы, незначительные и безобидные факторы. Как ранее сообщал 5-tv.ru, хирург Владимир Платохин рассказал о вреде для здоровья объятий с незнакомыми людьми.

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