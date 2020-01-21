  1. Пятый канал
  4. Чем опасны для здоровья объятия с незнакомцами — мнение врача

Чем опасны для здоровья объятия с незнакомцами — мнение врача

, 17:47 | Валентин Черников Видео 59

Как отмечает пластический хирург Владимир Платохин, тактильный контакт с малознакомыми людьми может негативно сказаться на организм человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans-Martin Dewitz, Billal Bensalem, Sigrid Gombert, kati, Sigrid Gombert, Bernhard Claßen

Объятия с незнакомцами могут быть вредны для здоровья. Об этом рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Владимир Платохин.

21 января отмечается Всемирный день объятий. По словам врача, тактильный контакт безусловно необходим и полезен для человека. Объятия с близкими, родными или друзьями способствуют выработке окситоцина и эндорфина — гормонов нежности и радости. В случае с остальными людьми эффект противоположен, отмечает специалист.

Реакция организма на объятия с первым встречным может быть непредсказуемой как с психологической, так и с физиологической стороны. Такой контакт сопровождается нарушением личного пространства и ведет к выработке кортизола — гормона стресса вместо окситоцина. В особенности, если партнер неприятно пахнет. В результате вместо удовольствия человек чувствует дискомфорт и зажатость.

Нежелательные объятия могут вызывать учащение сердцебиения, повышение давления. Кроме того, всегда есть риск, что обнимающий страдает от вирусного заболевания, выступает переносчиком инфекционной или кожной болезни, такой как чесотка.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы врача о том, что делать при резких перепадах температуры.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

Последние новости

19:07
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса
19:01
Захарова о статье премьер-министра Польши: «Очередная преступная попытка переписать историю Второй Мировой войны»
18:55
Невестку Хрушева обнаружили мертвой в московской квартире
18:43
Бари Алибасов немного прояснил путаницу с женихами Анастасии Волочковой
18:35
Гагарина в купальнике не смогла придумать название к фото, несмотря на наставления мужа
18:27
«Лучшая женщина на Земле»: Рубцова в вечернем платье покорила сердца фанатов

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]