Объятия с незнакомцами могут быть вредны для здоровья. Об этом рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Владимир Платохин.

21 января отмечается Всемирный день объятий. По словам врача, тактильный контакт безусловно необходим и полезен для человека. Объятия с близкими, родными или друзьями способствуют выработке окситоцина и эндорфина — гормонов нежности и радости. В случае с остальными людьми эффект противоположен, отмечает специалист.

Реакция организма на объятия с первым встречным может быть непредсказуемой как с психологической, так и с физиологической стороны. Такой контакт сопровождается нарушением личного пространства и ведет к выработке кортизола — гормона стресса вместо окситоцина. В особенности, если партнер неприятно пахнет. В результате вместо удовольствия человек чувствует дискомфорт и зажатость.

Нежелательные объятия могут вызывать учащение сердцебиения, повышение давления. Кроме того, всегда есть риск, что обнимающий страдает от вирусного заболевания, выступает переносчиком инфекционной или кожной болезни, такой как чесотка.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы врача о том, что делать при резких перепадах температуры.