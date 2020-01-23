«Водили за нос»: Кристина Асмус рассказала о подставе от своей бывшей помощницы

Кристина Асмус возмущена недобросовестным поведением своей бывшей помощницы Елены, которая представлялась администратором актрисы, хотя таковой уже не являлась.

По словам героини нашумевшего фильма «Текст», их рабочие отношения длились несколько лет. Основной функцией Елены в качестве помощницы были телефонные переговоры со всеми заинтересованными в сотрудничестве с Кристиной лицами.

«Но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор», — поделилась она, добавив, что при расставании с помощницей та оставила ей далеко не все контакты и даже пароли.

Instagram @asmuskristina

Однако «самое жуткое» Асмус узнала только сейчас — все это время Елена продолжала вести переговоры от имени артистки, бесконечно откладывая встречи, отказывая в участии в мероприятиях и прочее.

«Все эти месяцы девочка Лена продолжала быть моим администратором и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела», — рассказала она.

Кристина призналась, что теперь ей неловко «перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали, и которых водили за нос долгое время».

«И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на мое имя», — отметила она.

Подписчики артистки наперебой стали предлагать ей свои услуги в качестве администратора и просто поддержали ее.

«Вот это попандос, представляю ваше состояние», — написал один из них.

«Нас окружают не святые, и такое бывает. Не держите на нее зла», — отметил другой.

«Очень нечистоплотная история. Хочется поддержать добрым словом и пожелать только надежных и верных профессионалов и людей рядом», — подбодрил третий.

Ранее Кристина Асмус подвела итоги 2019 года.