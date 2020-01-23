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Фанатки звезды «Великолепного века» Озчивита боятся, что он может уйти из кино

, 21:39 | Анастасия Игонина Фото 3 557

Актеру настолько хорошо удаются съемки для модных брендов, что девушки опасаются больше не увидеть Бурака Озчивита на экранах.

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Фото, видео: Instagram @burakozcivit

Поклонницы самого сексуального актера «Великолепного века» бьют тревогу. Девушки всерьез опасаются, что звезда турецких сериалов Бурак Озчивит может бросить кинокарьеру ради работы моделью.

Поводом для волнений стала новая публикация актера в Instagram — как оказалось, Бурак принял участие в съемках для турецкого модного бренда. На фото Озчивит стоит в темных брюках, черной водолазке и светлом клетчатом пальто. Надпись на самом снимке гласит, что это «пальто для успешных».

Instagram @burakozcivit

Фотосессия оказалась настолько успешной, что поклонницы звезды «Великолепного века» заволновались: они боятся, что актер бросит съемки в сериалах и станет моделью, передает издание Clutch.

«Бурак вполне мог бы быть моделью, а не актером. Он выглядит хорошо и всегда невероятно горячий и красивый», — рассуждают они в комментариях.

Впрочем, большинство подписчиц остались совершенно довольны увиденным снимком.

«Рада видеть вас в рекламах. Благодаря вам все мужчины в стране будут выглядеть стильно. Спасибо!»

«Молодец большой. Все для семьи, за любую работу берется. Таким и должен быть настоящий мужчина!» — высказались фанатки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала четыре сногсшибательных платья для красной дорожки.

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