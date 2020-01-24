Отъезд Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II

На фоне потрясшего британскую королевскую семью кризиса, связанного с отказом принца Гарри и Меган Маркл от титулов и привилегий и их отъездом в Канаду, здоровье 93-летней Елизаветы II пошатнулось, констатируют британские издания. В четверг королева впервые с 1943 года пропустила ежегодное собрание Сандрингемского женского института.

Как сообщает Daily Mail, о том, что Елизавета II не приедет на чаепитие, стало известно буквально за полчаса до начала мероприятия. Пресс-секретарь Букингемского дворца изданию, что королева «немного простужена». А некий неназванный источник пояснил, что «повода для тревоги нет».

Между тем ранее в январе во время посещения королевой церкви в Норфолке на ней впервые заметили слуховой аппарат.

Впрочем, как сообщал 5-tv.ru, проблемы со здоровьем не помешали Елизавете II подписать билль о Brexit, который приняла 22 января Палата Лордов.