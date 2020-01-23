Королева Елизавета II подписала билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о Brexit, который обрел статус закона о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом депутатам сообщил заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Билль о Brexit получил одобрение обеих палат британского парламента. Накануне, 22 января, его приняла Палата лордов. Палата общин утвердила законопроект о выходе страны из ЕС в третьем чтении 10 января.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 января, после чего начнется переходный период, во время которого стороны будут вести торговые переговоры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II выступила перед депутатами избранного парламента с тронной речью. В ходе выступления она твердо заявила, что реализация Brexit намечена на 31 января.