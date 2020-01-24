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Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео

, 9:21 Эфирная новость 49

В других регионах России непогода также внесла свои коррективы в дорожную обстановку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4190

Десятки аварий, гололед на дорогах и оборванные линии электропередачи. Первый в этом году снегопад парализовал Петербург. В соседней Ленинградской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

А вот так сейчас выглядят трассы Новосибирска. Метель привела к многочисленным авариям на междугородних направлениях. Отменено более десятка автобусных рейсов.

В соседнем Алтайском крае уже несколько суток трассы и вовсе перекрыты. Проехать по сугробам сейчас можно разве что на тяжелой технике. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. А местные власти увеличили число вагонов в поездах для тех, кому недоступны автобусные маршруты.

Оранжевый уровень погодной опасности ввели на юге России. В Крыму, Краснодарском крае и республике Адыгея ожидается сильный ветер, метели и сход лавин в горных районах. Спасатели просят туристов не забывать о мерах безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет на Ямале экстренно приземлился на оживленную трассу из-за метели.

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