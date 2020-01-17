Вертолет на Ямале экстренно приземлился на оживленную трассу из-за метели

Спасателям этой ночью пришлось эвакуировать десятки автомобилей на трассах в Оренбургской области. Водители оказались в плену сильнейшей метели. В регионе закрыли почти все междугородние трассы. Проехать по опасным участкам с трудом удается даже на спецтехнике.

«На участке межпоселковой дороги от населенного пункта Акъяр до железнодорожной станции Сара на технике повышенной проходимости оказана помощь трем автомобилям, застрявшим в снегу. В которых находилось семь человек», — рассказал заместитель начальника Центра ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Риф Байрамгулов.

Из-за сильной метели на Ямале прямо на оживленную трассу экстренно приземлился вертолет. Он попал в пургу, пилот предпочел переждать непогоду на земле.

«Вот стоим, ветер сдувает, ничего не видно. Такое в моей жизни в первый раз».

Последствия снегопадов сейчас ликвидируют в Уфе. На трассах Башкирии работает более одной тысячи единиц дорожной техники. А к новому удару стихии готовятся жители Алтайского и Красноярского краев. Из-за метелей сегодня там объявлен оранжевый уровень погодной опасности.