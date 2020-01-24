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Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру

, 8:25 | Валентин Черников Видео 34

Бывшая первая ракетка мира ушла из большого тенниса после поражения на чемпионате Австралии.

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила карьеру, сообщает Reuters. 29-летняя датчанка ушла из профессионального спорта после поражения в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Экс-чемпионка проиграла в третьем туре представительнице Туниса Онс Жабер.

Возняцки выступала как профессионал с 2005 года, уточняет ТАСС. О предстоящем уходе она объявила на своей странице в Instagram 6 декабря. В сообщении датчанка пояснила, что это решение не связано с ее здоровьем. По словам Каролин, она планирует создать семью и путешествовать по миру с социальным проектом — распространять информацию о ревматоидном артрите.

Возняцки стала первой теннисисткой из Дании, которой удалось возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В ранге первой ракетки мира она провела 71 неделю (49 подряд) — девятый результат в истории. Спортсменка победила в 30 турнирах WTA в одиночном разряде и в двух — в парном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open.

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