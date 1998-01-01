Мария Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open

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Российская теннисистка не смогла справится с Эшли Барти из Австралии.

Фото: ВКонтакте @maria_we_love_you

Мария Шарапова уступила австралийской теннисистке Эшли Барти в четвертом круге Australian Open, который входит в Большой шлем. Россиянка проиграла в тяжелом 2,5-часовом матче в трех сетах: 6:4, 1:6, 4:6, сообщает Чемпионат. Таким образом Барти взяла реванш у Шараповой за поражение на прошлогоднем турнире в Риме. Теперь австралийская спортсменка встретится с Петрой Квитовой из Чехии, а для россиянки турнир закончен.

В карьере Шараповой была победа в Australian open — в 2008 году она обыграла в финале Ану Иванович из Сербии. В нынешнем розыгрыше ей удалось с большим трудом выбить действую чемпионку Каролину Возняцки.

Теперь на Australian open осталась только одна российская спортсменка — Анастасия Павлюченкова, которая сыграет с американкой Слоан Стивенс 20 января в 13:00 по московскому времени.

Ранее Пятый канал рассказывал о романе первой ракетки Украины с французом.

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