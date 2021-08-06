ТОП продуктов, которые помогут при похмельном синдроме

Врач-диетолог Марият Мухина составила список продуктов, которые лучше всего справляются с похмельным синдромом. Важное место в этом списке занимают соленые огурцы и огуречный рассол, которые не зря пользуются в России народной любовью. У популярности рассола есть вполне научное обоснование — в нем содержится большое количество натрия, дефицит которого возникает при чрезмерном употреблении алкоголя.

Марият Мухина

Врач-диетолог — В среднем в одном соленом огурце содержится 13% ежедневной нормы натрия, а в 75 миллилитрах рассола — 20% нормы. Восполнение этого элемента помогает быстро снять симптомы похмелья

Еще один важный «антиалкогольный» продукт — яйца. Они содержат аминокислоту цистеин, которая нейтрализует токсин ацетальдегид, образующийся при расщеплении этанола. Цистеин содержится и в курином мясе, поэтому хорошим обедом после похмелья станет куриный бульон с лапшой. Бульон поможет справиться с обезвоживанием, лапша даст необходимые организму углеводы, а цистеин придет на помощь печени.

Восполнить запасы калия в организме помогут бананы.

Марият Мухина

Врач-диетолог — Алкоголь блокирует производство гормонов, которые помогают нашему телу удерживать жидкость, что приводит к обезвоживанию и потере таких электролитов, как калий и натрий. Один средний банан содержит 12% ежедневной нормы калия, вещества, очень важного для того, чтобы мы чувствовали себя бодрыми и энергичными.

Как ни странно, поможет в случае похмелья лосось или другая жирная рыба. По словам Мухиной, омега-3 кислоты помогают уменьшить воспалительные процессы, в том числе и те, которые вызывает алкоголь. Ведь у некоторых людей, активно отмечающих праздники, возникнет алкогольное воспаление печени — токсический гепатит.

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Поэтому хорошим выбором для ланча могут быть суши, конечно, хорошего качества.

Также в случае похмелья помогут такие продукты, как мед, женьшень, зеленый чай, голубика, томатный сок, шпинат, авокадо, красное мясо. Из более экзотических напитков стоит обратить внимание на кокосовую воду. По словам Марият Мухиной, один стакан (240 мл) кокосовой воды содержит 11% ежедневной нормы натрия и 17% нормы калия. Поэтому этот напиток можно использовать не только после похмелья, но и после занятий спортом, чтобы избежать обезвоживания.