Альбина Джанабаева испытала на себе температуру в -160 градусов

Экстремальную спа-процедуру опробовала на себе певица Альбина Джанабаева, пишет портал 7дней.ru. Во время спонтанного отпуска экс-солистка «ВИА Гры» отправилась в Подмосковье.

В закрытом пансионате супруга Валерия Меладзе решилась прибегнуть к радикальному методу терапии. Джанабаева посетила криосауну — капсулу, в которую поступает смесь сухого воздуха и азота. Пар температурой до -160 градусов воздействует на поверхность кожи.

По словам экспертов, криотерапия не опасна. Обволакивание холодным воздухом, в отличие от погружения в ледяную воду, не доставляет неприятных ощущений — лишь покалывание по телу. Считается, что внезапный сильный мороз стимулирует дополнительные силы организма. За счет этого естественным образом укрепляется иммунная система, ускоряется обмен веществ, что, в том числе, способствует и похудению.

Для достижения желаемого эффекта процедура должна продолжаться 15 минут. Но не все могут с первого раза выдержать такое переохлаждение. Джанабаева — одна из них. По ее словам, с непривычки она испытывала дискомфорт и не могла адаптироваться к предельно низкой температуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «ВИА Гры» Алена Винницкая призналась, что после нервного срыва попала в психбольницу.