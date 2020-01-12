Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что после нервного срыва попала в психбольницу

Одна из первых участниц группы «ВИА Гра» Алена Винницкая в интервью для телеканала «Украина» призналась, что в 2014 году ей пришлось пройти лечение в психиатрической клинике из-за нервного срыва. Это произошло на фоне расставания с супругом.

Певица также поделилась, что в начале карьеры солистки «ВИА-Гры» не всегда могли справиться с психологическим давлением. Несмотря на бешеную популярность, к певицам относились как к «рабочим лошадям».

Теплые отношения Алена сохранила с Надеждой Мейхер, с которой, по ее словам, они преодолели многое. Например, на гастролях девушек часто селили в номер с одной кроватью. Отношения в коллективе ухудшились после прихода Анны Седоковой, призналась Винницкая, однако делиться подробностями на эту тему отказалась.

В итоге Алена приняла решение уйти из группы «в никуда и без денег».

Работа со специалистом помогла певице разобраться в себе и наладить отношения с супругом.

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