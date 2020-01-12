  1. Пятый канал
  4. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что после нервного срыва попала в психбольницу

Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что после нервного срыва попала в психбольницу

, 4:16 | Алиса Старжевская 31

Алена Винницкая рассказала о неурядицах в жизни после ухода из популярного коллектива.

Фото: Instagram @alenavinnitskaya

Одна из первых участниц группы «ВИА Гра» Алена Винницкая в интервью для телеканала «Украина» призналась, что в 2014 году ей пришлось пройти лечение в психиатрической клинике из-за нервного срыва. Это произошло на фоне расставания с супругом.

Певица также поделилась, что в начале карьеры солистки «ВИА-Гры» не всегда могли справиться с психологическим давлением. Несмотря на бешеную популярность, к певицам относились как к «рабочим лошадям».

Теплые отношения Алена сохранила с Надеждой Мейхер, с которой, по ее словам, они преодолели многое. Например, на гастролях девушек часто селили в номер с одной кроватью. Отношения в коллективе ухудшились после прихода Анны Седоковой, призналась Винницкая, однако делиться подробностями на эту тему отказалась.

В итоге Алена приняла решение уйти из группы «в никуда и без денег».

Работа со специалистом помогла певице разобраться в себе и наладить отношения с супругом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джанабаева страстно поцеловала Валерия Меладзе на сцене.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

4:39
«Нашли в кустах, раздетую»: Кафельникова о модели, обнаруженной у дома внука Михалкова
4:16
Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что после нервного срыва попала в психбольницу
3:45
Следователи начали проверку после ЧП на заводе под Белгородом
3:25
Видео: Наводнение в аэропорту Дубая привело к задержкам рейсов
3:03
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
2:36
Фельдмаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Сейчас читают

Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]